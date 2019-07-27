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27.07.2019 - 10:55

Tuba Ünsalâ€™Ä±n yeni projesi belli oldu

Oyuncu Tuba Ãœnsal, Netflix'in genÃ§lik dizisi '101'de yer alacaÄŸÄ±na dair iddialarÄ± doÄŸruladÄ±.

Tuba Ünsalâ€™Ä±n yeni projesi belli oldu

Tuba Ãœnsalâ€™Ä±n dijital dizi ve film platformu Netflixâ€™te yayÄ±nlanacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ TÃ¼rk dizisi '101â€™de rol alacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu, Instagramâ€™dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ile iddialarÄ± doÄŸruladÄ±.

Ãœnsal, yÃ¶netmenliÄŸini Ahmet KatÄ±ksÄ±zâ€™Ä±n Ã¼stleneceÄŸi, 1990â€™larda yaÅŸayan 5 lise Ã¶ÄŸrencisinin yaÅŸam savaÅŸÄ± anlatacak dizide Alina Boz, Kaan UrgancÄ±oÄŸlu, Kubilay Aka gibi isimlerle birlikte rol alacak.Â

Tuba Ãœnsalâ€™Ä±n yeni projesi belli oldu


26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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