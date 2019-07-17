Tuğba Yurt tarih verdi

Annesi ile birlikte alışverişe çıkan Tuğba Yurt, yaz konserlerinden bulduğu fırsatı ailesiyle birlikte geçirdiğini söyledi.

Yaz aylarında yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen güzel şarkıcı, "Konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Çok şükür yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bir taraftan da yeni albüm için hazırlanıyoruz. Kısmetse bir ay içinde çıkartmayı planlıyoruz. Albüm ve konserler derken tatil yapmadan yoğun bir yaz dönemi geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.