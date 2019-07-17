17.07.2019 - 13:13
Tuğba Yurt tarih verdi
Sahnelerin başarılı ismi Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Annesi ile birlikte alışverişe çıkan Tuğba Yurt, yaz konserlerinden bulduğu fırsatı ailesiyle birlikte geçirdiğini söyledi.
Yaz aylarında yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen güzel şarkıcı, "Konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Çok şükür yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bir taraftan da yeni albüm için hazırlanıyoruz. Kısmetse bir ay içinde çıkartmayı planlıyoruz. Albüm ve konserler derken tatil yapmadan yoğun bir yaz dönemi geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.