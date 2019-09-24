MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTuğba Yurt'un albüm heyecanı
24.09.2019 - 11:41 |

Tuğba Yurt'un albüm heyecanı

Yeni çıkaracağı albüme sayılı günler kala şarkıların son rötuşları için stüdyoda olan Tuğba Yurt, bir taraftan da konser maratonuna devam ediyor. Yurt, son olarak Uzunköprü ve Ayvacık’taki festivallerde sevenleriyle buluştu.

Tuğba Yurt'un albüm heyecanı

Sezen Aksu, Gülden Mutlu, Buray, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Melda Gürbey, Hande Ünsal, Erdem Kınay ve daha birçok önemli müzik insanı ile birlikte çalıştığı albümünün çıkışı için gün sayan Tuğba Yurt, projesiyle ilgili şunları söyledi:
"Bu yaz yeni bir çalışma sizlerle buluşturmadım çünkü 12 şarkılık dolu dolu bir albümü çok yakında çıkaracağım. Umarım her şarkımı sevip eşlik ettiğiniz gibi bu şarkılarımı da seversiniz. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nebahat Çehre festival alanını gezdi

Nebahat Çehre festival alanını gezdi

Tuğba Yurt'un albüm heyecanı

Tuğba Yurt'un albüm heyecanı

Cem Yılmaz yeniden İzmir'de

Cem Yılmaz yeniden İzmir'de

Seda bakan kızı Leyla için alışveriş yaptı

Seda bakan kızı Leyla için alışveriş yaptı

Sıradaki Haber