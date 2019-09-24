Tuğba Yurt'un albüm heyecanı

Sezen Aksu, Gülden Mutlu, Buray, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Melda Gürbey, Hande Ünsal, Erdem Kınay ve daha birçok önemli müzik insanı ile birlikte çalıştığı albümünün çıkışı için gün sayan Tuğba Yurt, projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu yaz yeni bir çalışma sizlerle buluşturmadım çünkü 12 şarkılık dolu dolu bir albümü çok yakında çıkaracağım. Umarım her şarkımı sevip eşlik ettiğiniz gibi bu şarkılarımı da seversiniz. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.