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28.11.2019 - 13:15 |

Tuğrul Odabaş'tan duygusal paylaşım: Seni seviyorum kızım

Şarkıcı Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş, Aralık 2016'da nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Tuğrul Odabaş'tan duygusal paylaşım: Seni seviyorum kızım

Tuğrul Odabaş, boşanmadan 22 gün sonra, Instagram hesabından Işın Karaca'nın kızı kızı Mia ile fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına duygusal bir de not düşen Odabaş, "Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyadaki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene hiçbir şeyi sevemiyorsun, ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor... Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun! Sokakta gördüğünüz kediyi, dedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbey'i... Kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin. Seni seviyorum kızım" ifadelerini kullandı.

Tuğrul Odabaştan duygusal paylaşım: Seni seviyorum kızım

    28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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