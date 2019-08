Turabi, ikinci defa 'The Challenge'da

İşte Ali Eyüboğlu'nun Turabi'nin yarışma macelarını köşesine taşıdığı o yazı:

Turabi Çamkıran nam-ı diğer ‘Turbo Turabi’, yarışmaya doymadı gitti. Turabi, ‘Benimle Dans Eder misin?’le adını duyurduktan sonra ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’de yarıştı. Üç kez katıldığı ‘Survivor’ın birinde finalde Gökhan Keser’i, ‘Survivor All Star’da Merve Yıldırım’ı eleyip, şampiyon oldu.

Turabi, katıldığı son ‘Survivor ÜnlülerGönüllüler’de sakatlığı yüzünden istediği sonucu elde edemedi. Ancak Turabi, ‘Survivor’ın ardından Amerika’da yapılan ‘The Challenge War Of The Worlds’ gibi dünyada zorluk derecesi en yüksek yarışmasını birinci tamamlayıp, 750 bin dolar ödül kazandı. Turabi, bu parayı bankaya yatırıp, Türkiye’nin 201 bin 177’inci milyoneri olmanın keyfini çıkarmak yerine ne yaptı?

‘The Challenge War Of The Worlds’un yenisine katılacağını duyurdu. Hem de “Korkak tavuk”, “Sahte şampiyon” ilan ettiği tüm rakiplerine meydan okuyarak. Turabi’ye, ikinci kez katıldığı dünyanın en zor yarışmasında başarılar diliyorum.