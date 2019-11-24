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24.11.2019 - 07:50 |

‘Türk Zinciri’ raflarda yerini aldı

Altı eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde klasikler arasına giren Nazan Şara Şatana’nın, ‘Türk Zinciri’ kitabı çıktı.

‘Türk Zinciri’ raflarda yerini aldı

Altı eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde klasikler arasına giren Nazan Şara Şatana’nın, ‘Türk Zinciri’ kitabı çıktı. Yazar, “Kitaplar aklımızda çok az kalıyor ama seyrettiğimiz bir filmi unutmuyoruz. Görsel hafıza daha güçlü... İnsanlar eserlerimi okurken, sinemaya gitmiş gibi hissetmeliler. Sevenlerime hiç sıkılmadan okuyacakları değil, izleyecekleri bir kitap yazdım” dedi.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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