TÜRKBÜKÜ’NÜN ESKI DOSTLARI

Köyün kendi klasikleri Fidele, Sahip a Hoy ve Maki gibi markaları tarih oldu. O yıllarda buralarda sosyalleşen, büyüyen nesil, artık nostaljik bir yürüyüşle mekanlara, eskiden tanıdığı insanlara değmeden tatilini sonlandırmıyor. Hatta bu yeni his, eski popüler halinden çok daha fazla huzur veriyor.

Mekanı da kendi de klasik

Türkbükü’nün o güzel hatıratları için hemen köyün girişindeki Garo’s, herkesin ortak noktası. Mekan 20 yıllık değil ama ismini veren Garo Nişan gerçek bir Türkbükü klasiği... Şamsa, Discorium ve Pasha gibi dönemin en konuşulan mekanlarından sonra Türkbükü’ne ilk yerleşenlerden. Lezzet, ambiyans ve müzikler muazzam. Garo Nişan’ı da yakaladığınızda o tok sesiyle eski günleri yâd etmek o kadar iyi geliyor ki insana…

Ship a Hoy kodları başarı

Eğlence için tek buluşma noktası olan Ship a Hoy’un yerini Sess almış durumda. Türkçe müziğin popülerliği bir etken ama onu nostaljik yapan işletmesinin başındaki Ecevit-Yüksel Yılan kardeşler. Mekanı Türkbükü kodlarında eşsiz yapansa, müdürlerin hepsinin Ship a Hoy tedrisatından geçmesi. Her yerde Sess’in başarısında müzikten sebep DJ Can Parlak’a yazsa da Türkbükü’nde durum tamamen o eski nostalji hissi personelle yaşatması.

Yine o Ship a Hoy’un amiral gemisinde oturan Cemal Yarar, Mavi Otel’i ve iskelesindeki mekanları işletiyor. Hâlâ Türkbükü’nün abisi; köyde işi olan herkesin danışacağı ilk isim. TripAdvisor yokken o vardı! Hâlâ da en güvenilir adresleri ondan başkasından alamazsınız. Maçakızı’nın happy hour zamanları eski havasından hiçbir şey kaybetmedi. İyi yemek, servis kalitesi çizgisini hiç bozmuyor. Sahir Erozan’ın DC’den dönüp, annesinden işleri devralalı neredeyse 20 yıl oldu. Gelen tek şikayet, eski müşterilerin yeni gelen jenerasyona tahammülleri!

Köyün yenileri arasında Ziyade Fasıl’la meyhane kültürünü başka seviyeye taşıyan Aytunç Mekik’in kardeşi Özlem’le kurduğu La Rica ve İlgi Gövsa’nın işletmesini yaptığı Mila, ismini duyurup kalıcı olacak gibi görünenlerden...



Sezon ortasının sürprizi

Şu kısa sezonun ortasında mekan açmak ne cesaret derken, üç haftada Bodrum’un en merak edilen mekanı oldu Didem Özgen’in Barebello’su! D Plaj evlerinin sahilinde Tilkicik Koyu’ndaki mekan, gümbür gümbür müzikten sıkılan, daha sakin eğlence seven kitleyi hemen kendine çekti. Dekorasyonu da Mikonos, Tülum’dan arak son dönen beach club’larından değil. Menüdeki lezzetler çok iyi ama menü dışı bir şey denemek isterseniz, Özgen’in fantastik buluşu lahmacun arası popcorn karidesi deneyin. Saçma bir füzyon olduğu için benim de saçma bulduğum bu karışım müdavimlerin favorisi olmuş durumda...