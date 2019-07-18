MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTürkiye’de tatil yapmıyor!
18.07.2019 - 07:50

Türkiye’de tatil yapmıyor!

Bülent Ersoy, Yalova TermaCity’nin açılış gecesinde sahneye çıktı.

Türkiye’de tatil yapmıyor!
Türkiye’de tatil yapmıyor!
Türkiye’de tatil yapmıyor!
Türkiye’de tatil yapmıyor!
Türkiye’de tatil yapmıyor!Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye’de tatil yapmadığını söyleyen Diva, “Çünkü mayo kullanmadan güneşleniyorum. Son olarak İspanya Marbella’ya gittim. Gazetecileri çok seviyorum ama o şekilde görüntü vermek istemem” açıklamasını yaptı.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Issız adam Rafet

    Issız adam Rafet

    Van Damme, Bodrum’da

    Van Damme, Bodrum’da

    Yeni şube Bodrum'da

    Yeni şube Bodrum'da

    Arkadaşlarıyla bir arada

    Arkadaşlarıyla bir arada

    Sıradaki Haber