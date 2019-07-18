18.07.2019 - 07:50
Türkiye’de tatil yapmıyor!
Bülent Ersoy, Yalova TermaCity’nin açılış gecesinde sahneye çıktı.
Türkiye’de tatil yapmadığını söyleyen Diva, “Çünkü mayo kullanmadan güneşleniyorum. Son olarak İspanya Marbella’ya gittim. Gazetecileri çok seviyorum ama o şekilde görüntü vermek istemem” açıklamasını yaptı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.