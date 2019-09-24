'Türkiye'deki markalar benimle çalışmak istemiyor'

İşte Öykü Baştaş hakkında bilinmeyen 10 şey

Gündelik hayatımda asla marka giymem, hiç pahalı giysim yok. Pazardan alışveriş yapıyorum. Makyaj da hiç sevmiyorum. Podyuma çıkana kadar topuklu ile yürümeyi bilmiyordum.

Biz üçüz kardeşiz, birbirimize benziyoruz. Onlar mühendislik, ben iç mimarlık fakültesi öğrencisiyim.

"18'İNDE EVDE ÇEKTİĞİM BİR SELFİE'YLE KEŞFEDİLDİM"

Dünyaca ünlü ajansların dikkatini çekmek için çok güzel olmaya gerek yok. Ben 18’inde evde çektiğim bir selfie’yle keşfedildim. Yabancı dilim yetersizken kalkıp New York’a gittim.

"ASOSYAL BİR TİPTİM"

Hep asosyal bir tiptim. Arkadaşım yoktu. Bunu kırmak ve kendime güven kazanmak için mankenliği seçtim.

"DÜNYADA GÜZELLİK ANLAYIŞI DEĞİŞTİ"

Kendimi güzel bulmuyorum. Ama dünyada güzellik anlayışı değişti. Artık değişik tipte kızlar arıyorlar.

Asla estetik yaptırmayacağım. halimden memnunum.

Sosyal medya fiziğimle ilgili saygısızca yorumlar yapabiliyor. Eleştirilere açığım, hakaret etmesinler yeter.

Dünyadaki bütün önemli defilelere çıkıyorum ama ülkemde bu desteği görmüyorum. Hiçbir marka benimle çalışmak istemedi.

"FAZLA PARA KAZANMIYORUM"

Hayatımın kıskanılacak bir tarafı yok. Çok yorucu, aşırı disiplin gerekiyor. Üstelik fazla para da kazanmıyorum.

"ABUR CUBUR YERİM, SPOR YAPMAM"

Abur cubur yerim, spor yapmam. Şanslıyım ki, metabolizmam hızlı.