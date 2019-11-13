Tuvana Türkay annesine kavuştu

Annesiyle alışverişte çıktığını söyleyen oyuncu, "Annemi dört aydır görmüyordum. Çok özlediğim için Antalya'dan geldi. Hem hasret gideriyoruz hem de alışverişe çıktık" dedi.

Özel hayatı konusunda konuşmak istemediğini söyleyen Türkay, önümüzdeki günlerde Almanya'da 'Yalan De' adlı şarkısına klip çekeceğini; bu nedenle çok heyecanlı olduğunu söyledi.