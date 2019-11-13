MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriTuvana Türkay annesine kavuştu
13.11.2019 - 10:10 | | MESUT YILMAZ

Tuvana Türkay annesine kavuştu

Tuvana Türkay, önceki akşam annesi Armağan Türkay ile 'City's AVM' çıkışı objektiflere takıldı.

Tuvana Türkay annesine kavuştu

 Annesiyle alışverişte çıktığını söyleyen oyuncu, "Annemi dört aydır görmüyordum. Çok özlediğim için Antalya'dan geldi. Hem hasret gideriyoruz hem de alışverişe çıktık" dedi.

Özel hayatı konusunda konuşmak istemediğini söyleyen Türkay, önümüzdeki günlerde Almanya'da 'Yalan De' adlı şarkısına klip çekeceğini; bu nedenle çok heyecanlı olduğunu söyledi.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeynep Korel'in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızı Zeynep Korel'i tehdit ediyor

Zeynep Korel'in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızı Zeynep Korel'i tehdit ediyor

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu

Ebru Polat: Bu konu kapansın

Ebru Polat: Bu konu kapansın

Aşıklar sporda

Aşıklar sporda

Sıradaki Haber