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21.08.2019 - 08:46

Üç buçuk aylık oğluyla kamera karşısına geçti!

Başrolünü Tolgahan Sayışman ile çocuk oyuncu Emir Özyakışır’ın üstlendiği ‘Şampiyon’ yakında TRT 1’de başlayacak

Üç buçuk aylık oğluyla kamera karşısına geçti!

Tolgahan Sayışman, oğlu ‘Güneş’ için ringlere dönmek isteyen ‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör ‘Fırat Bölükbaşı’nı oynayacak.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ
Dizide ‘Güneş’in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti.

Almeda Abazi ise sette gözünü bir an olsun oğlunun üzerinden ayırmadı.

BOKS DERSİ ALDI
Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. Tolgahan Sayışman’a, Erdal Özyağcılar eşlik ediyor.

Üç buçuk aylık oğluyla kamera karşısına geçti


Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
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