Üç yıl sonra ‘Afeta’

Murat Dalkılıç, üç yıl aradan sonra Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle, ’Afeta’ albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. Çalışmada altı parçanın söz ve müziğine imza atan şarkıcı, Gülşen Aybaba’nın yönetmenliğinde ‘Kim Kafa Tutabilmiş Aşka’ya klip çekti. Dalkılıç’ın oyunculuk performansı ise göz doldurdu.