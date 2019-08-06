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HaberlerCaddeÜmit Erdim’den 'kilo' açıklaması!
06.08.2019 - 15:07

Ümit Erdim’den 'kilo' açıklaması!

İki yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkat çekiyor.

Ümit Erdim’den 'kilo' açıklaması!

Ümit Erdim, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızlı bir şekilde kilo vermiş ve yeni görüntüsüyle övgü toplamıştı. Ancak kilo vermeye devam etmesiyle birlikte genç oyuncu için tehlike çanlarının çalmaya başladığı iddia edildi. 69 kiloya inen Erdim, hakkında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerini aksatmadığını vurgularken, yazılıp çizildiği gibi korkutucu bir durumun olmadığını söyledi.

Ümit Erdim’den kilo açıklaması

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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