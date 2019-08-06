Ümit Erdim’den 'kilo' açıklaması!

Ümit Erdim, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızlı bir şekilde kilo vermiş ve yeni görüntüsüyle övgü toplamıştı. Ancak kilo vermeye devam etmesiyle birlikte genç oyuncu için tehlike çanlarının çalmaya başladığı iddia edildi. 69 kiloya inen Erdim, hakkında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerini aksatmadığını vurgularken, yazılıp çizildiği gibi korkutucu bir durumun olmadığını söyledi.