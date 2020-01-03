Ün isteyen mektup atsın!

Amerikalı film yönetmeni, oyuncu ve iki Oscar ödüllü senarist Quentin Tarantino’nun filminde oynamak isteyenlerin, ünlü isme mektup yazması gerektiği ortaya çıktı.

Page Six’ten Cindy Adams’ın köşesindeki habere göre, daha önce onun projelerinde yer alan Margot Robbie, Dakota Fanning ve Lena Dunham’ın, Tarantino’ya mektup yazarak, teklifte bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan usta yönetmen, “Çok fazla mektup alıyorum. Bir cep telefonum yok. Benimle bağlantı kurmak pek kolay değildir” dedi.

Robbie ile tanışmalarını anlatan Tarantino, “Onu yıllarca izledim. Avustralyalılar’ı severim. Sharon Tate rolü için seçebileceğim tek kişiydi. Sonra bir araya gelip, sohbet ettik ve ona diğer teklifleri kabul etmemesini söyledim. Kendisine dünyaları sunan tüm yapımcıları reddetti. İşte böyle bir sadakat ve ruha, paha biçilemez” şeklinde konuştu.