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23.09.2019 - 10:19 | | DHA-Magazin - Türkiye-İstanbul / Merkez - İSTANBUL,(DHA)

Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

 Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen etkinlikte Red Bull Air Race pilotu Dario Costa, muhteşem şovların yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de uçaklarında ağırladı.

Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

Türkiye’nin başarılı kadın pilotlarından olan Yağmur Sarıoğlu, “Daha önce akrobasi uçaklarıyla uçtuğum için tecrübeli sayılırım ama Red Bull Air Race uçağı ile biraz daha çılgın manevralar yapma fırsatı yakaladım. G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için pilotumuzun da onayı ile manevraların zorluk derecesini biraz daha artırdık. Bu sayede limitlerimi zorlamış oldum ve bambaşka bir deneyim yaşadım” dedi.

İstanbul üzerinde akrobasi yaparak turlayan Red Bull Air Race uçağında yine Dario Costa’nın konuğu olan bir diğer isim ise sevilen oyuncu Selin Şekerci oldu. Uçmak deneyimine artık farklı bir gözle baktığını söyleyen Şekerci, “Çok acayip bir histi. Dario o kadar güven verici ki kendimi o saniye hazırladım. Bir an gözlerimi kapattım ama dayanamayıp gözlerimi tekrar açtım. Havada olmak inanılmaz bir şey, çok güzeldi” diye konuştu. 

    23 Eylül 2019 Magazin Bülteni23 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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