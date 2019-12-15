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15.12.2019 - 09:08 |

'Ünlü radyocu filmleri karıştırdı'

Beyaz perdede gişe rekabetinin olduğu dönemde birbirinden iddialı filmler, izleyicisiyle buluşuyor. Ancak 'Mucize 2: Aşk' ile ‘7. Koğuştaki Mucize' filmleri birbirleriyle karıştırılıyor.

'Ünlü radyocu filmleri karıştırdı'

Milliyet Gazetesi’nden Ali Eyüpoğlu ise bu konuyu yazısında 'Ünlü radyocu filmleri karıştırdı' başlığıyla ele aldı:

‘Aman Reis Duymasın’ın galasında karşılaştığım Mahsun Kırmızıgül’ün ortağı Murat Tokat’la sohbet ettim. Dokuz haftada 5 milyon 144 bin 563 kişinin izlediği ‘7. Koğuştaki Mucize’yle ilgili ilginç bir anısını anlattı. Tokat, afişinde ‘7. Koğuştaki’ yazısının küçük, ‘Mucize’nin büyük yazılması nedeniyle birçok insanın filmi kendi yapımları ‘Mucize’yle karıştırdığını söyledi ve şöyle örnek verdi:

“Ünlü bir radyonun genel müdürü aradı beni. ‘Biz grup olarak ‘Mucize’nin medya sponsoru değil miyiz?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. Ardından, ‘O zaman İstanbul’un her yanını donattığınız afişlerde medya sponsorunun logosu niye yok?’ diye sitem etti. Ona afişlerini gördüğün ‘Mucize’ bizimki değil,
‘7. Koğuştaki Mucize’ dedim.”

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