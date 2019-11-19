Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi

Yeniköy'ün Köycuma caddesi sahil hattında yürüyüş yapmaya çıkan ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada süratle geldiği iddia edilen Ahmet A., kullandığı otomobille Uras'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yoga eğitmeni, başından yaralandı.

Ardından hastaneye kaldırılan Zeynep Uras, yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. ise işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Ahmet A., ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihangir ve Caddebostan’da yoga eğitimi veren Zeynep Uras için yogaseverler, “Kalplerimiz bir! Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Zeynep Hoca’mız için şifa dileklerini, dualarını, kalbindeki sevgiyi gönderen herkese sonsuz teşekkürler” mesajı yayınladı.