11.09.2019 - 16:28
Vida'nın keyfi yerinde
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Domagoj Vida, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.
Akşam saatlerinde yakın arkadaşı ile AVM'ye gelen Vida'nın ilk durağı Zuma Restaurant oldu. Hırvat yıldızın keyfi bir hayli yerindeydi.
Aracını valeye bırakan futbolcu, ayaküstü vale çalışanlarıyla sohbet etti.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.