26.01.2020 - 09:18 | | UMUT ÜNVER
Volkan Babacan şaşırdı: Sizden bir şey kaçmıyor
Volkan Babacan-Hilal Özdemir çifti, Arnavutköy'de sabah sporunda görüntülendi.
İkili, gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Babacan, "Maşallah size, çok fenasınız. Sizden bir şey kaçmıyor" diyerek, gazetecilere takıldı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.