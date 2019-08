Volkan Konak: Artık televizyon programı yapmayacağım

Volkan Konak, sahnesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: Bütün ülkemize iyi bayramlar diliyorum. Yavru Vatan Kıbrıs’ta, Elexus Hotel’in ev sahipliğinde burada olmaktan çok memnunum. İnsanlarımıza güzel bir gece yaşatacağız. İnsanlara müziğin, sanatın, sahne performansın çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Biz öncelikle müzisyeniz. Mesleğimizi aşkla yapıyoruz. İnsanlarımızın yorgunluklarını, kırgınlıklarını, bıkkınlıklarını müzikle tedavi ediyoruz, onları yeni sezona hazırlıyoruz. Buradan çıktıktan sonra gökyüzüne bakıyorlar ve 'yaşıyorum, çok şükür' diyorlar. Yani onları tekrar motive ediyoruz.

Eski bayramların daha heyecanlı olduğunu söyleyen Konak, çocukluk yıllarındaki bayram anılarını anlattı: Liseye kadar Maçka’da okudum. Bayramlarda çok büyük heyecan olurdu. Bizim evin etrafı hep mezarlıktı. Dolayısıyla her mezarlığa gelen misafirliğe bize uğrardı. Çayın kaynamadığı saat bile yoktu. Çok şenlikti. İnsanlar dostça, kardeşçe, omuz omuza olurdu. Biz sanatçılar için bize her gün bayram ama keşke insanlar da her gün bayram düşüncesini aklından çıkarmasa. Yaşam bize sunulmuş en büyük armağandır, onu değerlendirmeliyiz. Kelebek kadar kısa yaşıyoruz bu dünyada ve dünyaya gelmemiz büyük bir mucizedir. Ben hayatı dolu dizgin yaşıyorum. Kendi adıma çok mutluyum. Sanat kadar güzel bir şey yok.

Artık televizyon programı yapmayacağını dile getiren şarkıcı, bu konuda şöyle konuştu:

“Artık televizyon programı yapmayacağım. Hem gücüm yok hem de kendimi hazır hissetmiyorum. Televizyonda hep tadında bırakıyorum. Oyuncu değilim, sahne adamıyım. Sadece konsere gelemeyenlere konser tadında televizyon programı yaptık. Geçenlerde başka bir sanatçıya da destek verdik programında. Samimi, inandırıcı ve sıcak olduğu sürece karşılığı oluyor. Biz inandırıcı müzik yapıyoruz. İnsanlar buna inanıyor. Biz de insanlarımıza layık olmaya çalışıyoruz.