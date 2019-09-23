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HaberlerCaddeYardımına koştu
23.09.2019 - 10:00 |

Yardımına koştu

Sarp Apak, önceki gün kendisi gibi oyuncu arkadaşı İrem Sak’la Etiler’de görüntülendi.

Yardımına koştu

Kanal D ekranında yayınlanan ‘Yalan Dünya’ dizisinde uzun süre birlikte rol alan ikili, bir araya gelerek hasret giderdi. Apak’a eşi Bengisu Uzunöz ve Güney’de eşlik etse de görüntü vermek istemedi. Apak, "Oğlumun görüntülenmesini pek istemiyorum, nazar deyin ne derseniz deyin" diyerek görüntü alınmaması için ricacı oldu. Yardımına koşan oyuncu arkadaşı İrem Sak ise Apak'la objektiflere poz verdi. İrem Sak’ın sosyal medya hesabından ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısı hatırlatılınca, ”Benim bildiğim bir şarkıydı, herkes bilsin diye paylaştım. Güzelde oldu" diye konuştu.


23 Eylül 2019 Magazin Bülteni23 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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