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21.08.2019 - 11:17

Yasemin Şefkatli hamile mi?

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay, dikkatli gözlerden kaçmadı.

Yasemin Şefkatli hamile mi?

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; İdo Tatlıses'in sevgilisinin karnını tutması ve Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı fotoğraflarda karnını göstermemesi 'hamilelik' iddialarını gündeme getirdi.

Yasemin Şefkatli'nin, geçtiğimiz gün sevgilisi İdo ile çektiği videoda "Kuaförünüz kim?" sorusuna verdiği yanıt da kafaları karıştırdı: Düzenli gittiğim bir kuaförüm yok. Farklı farklı yerlere gidiyorum. Uzun süredir saçımı da boyatmıyorum.

Canlı bombanın yakalanma anı kameradaŞanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
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