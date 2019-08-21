Yasemin Şefkatli hamile mi?

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; İdo Tatlıses'in sevgilisinin karnını tutması ve Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı fotoğraflarda karnını göstermemesi 'hamilelik' iddialarını gündeme getirdi.

Yasemin Şefkatli'nin, geçtiğimiz gün sevgilisi İdo ile çektiği videoda "Kuaförünüz kim?" sorusuna verdiği yanıt da kafaları karıştırdı: Düzenli gittiğim bir kuaförüm yok. Farklı farklı yerlere gidiyorum. Uzun süredir saçımı da boyatmıyorum.