Yaşlanmaktan korkmuyor

Şevval Sam (45), yaşlanmaktan korkmadığını söyledi. Sanatçı, “Yaş almak lafı kelime oyunu gibi geliyor. Kıdemli olmayı seviyorum. Deneyim güzel bir şey... 20’li yaşlara dönmek istemezdim, çünkü yaşamı sorgulayan bir yapım var. Şu an ki hayatımın bana verdiği olgunluk ve yaşanmışlıktan mutluyum. Kendimle barışığım” dedi.

Bir dergi için çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşmasından sonra olumlu yorumlar alan Sam, “Torunlarıma göstereceğim güzel kareler oldu. Ama oradaki olumsuz eleştirileri dikkate almıyorum. Çevremdeki insanlar haricinde, yapılan eleştirilere kulağımı asmam... Kendi derdinin peşinde koşan biriyim”

açıklamasını yaptı.

Şevval Sam, dergi için çektirdiği pozları sosyal medyadan paylaşınca, takipçilerinden ilgi gördü.