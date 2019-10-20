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20.10.2019 - 07:50 |

Yaşlanmaktan korkmuyor

Hayatta kıdemli olmanın daha güzel olduğunu belirten Şevval Sam, “Yaş almak lafı kelime oyunu gibi geliyor. Kendimle barışığım. Yaşlanmaktan korkmuyorum” dedi

Yaşlanmaktan korkmuyor

Şevval Sam (45), yaşlanmaktan korkmadığını söyledi. Sanatçı, “Yaş almak lafı kelime oyunu gibi geliyor. Kıdemli olmayı seviyorum. Deneyim güzel bir şey... 20’li yaşlara dönmek istemezdim, çünkü yaşamı sorgulayan bir yapım var. Şu an ki hayatımın bana verdiği olgunluk ve yaşanmışlıktan mutluyum. Kendimle barışığım” dedi.

Bir dergi için çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşmasından sonra olumlu yorumlar alan Sam, “Torunlarıma göstereceğim güzel kareler oldu. Ama oradaki olumsuz eleştirileri dikkate almıyorum. Çevremdeki insanlar haricinde, yapılan eleştirilere kulağımı asmam... Kendi derdinin peşinde koşan biriyim”
açıklamasını yaptı.

Yaşlanmaktan korkmuyor

Şevval Sam, dergi için çektirdiği pozları sosyal medyadan paylaşınca, takipçilerinden ilgi gördü.

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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