MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasmin Erbil'den 'evde tek başına' pozları
15.12.2019 - 15:56 |

Yasmin Erbil'den 'evde tek başına' pozları

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı kızı Yasmin Erbil, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Erbil son olarak evde tek başına kaldığı zaman çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Yasmin Erbil'den 'evde tek başına' pozları

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine düşen Yasmin Erbil, son gönderisiyle çok konuşuldu. Magazin programı sunuculuğu yapan Erbil, özel hayatıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıyor.

Bu defa evde yalnız kaldığı anları takipçilerine ileten Yasmin, evinde çektiği fotoğrafları bir dönemin ünlü filmi ‘Evde Tek Başına’ ya göndermede bulunarak, “Home aloneculuk” notuyla paylaştı. Bazı takipçileri bu pozları çok beğenirken bazı takipçileri ise Erbil'in babasının hastalığı sürecindeki umursamaz paylaşımlarını eleştiride bulundu.

Yasmin Erbilden evde tek başına pozları

Yasmin Erbilden evde tek başına pozları

 

15 Aralık 2019 Magazin Bülteni15 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hande Erçel'i ağlatan sürpriz

Hande Erçel'i ağlatan sürpriz

Hande Yener çok kızdığı şeyi açıkladı!

Hande Yener çok kızdığı şeyi açıkladı!

Büşra Pekin'den eski sevgilisine destek

Büşra Pekin'den eski sevgilisine destek

Mustafa Ceceli: Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor

Mustafa Ceceli: Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor

Sıradaki Haber