Yasmin Erbil'den 'evde tek başına' pozları

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine düşen Yasmin Erbil, son gönderisiyle çok konuşuldu. Magazin programı sunuculuğu yapan Erbil, özel hayatıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıyor.

Bu defa evde yalnız kaldığı anları takipçilerine ileten Yasmin, evinde çektiği fotoğrafları bir dönemin ünlü filmi ‘Evde Tek Başına’ ya göndermede bulunarak, “Home aloneculuk” notuyla paylaştı. Bazı takipçileri bu pozları çok beğenirken bazı takipçileri ise Erbil'in babasının hastalığı sürecindeki umursamaz paylaşımlarını eleştiride bulundu.