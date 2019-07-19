19.07.2019 - 08:00
Yaz insanı
Melisa Şenolsun, yüzü olduğu Elidor’un çekimleri için Fethiye’de kamera karşısına geçti.
Oyuncu, “İzmirli olarak tam anlamıyla bir yaz insanıyım. Saçım iyi göründüğünde kendimi enerjik hissediyorum. Yazın işim gereği saçım düzenli olarak işlem görüyor” diye konuştu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.