19.07.2019 - 08:00| SEÇKİN ŞENVARDAR
Yedi çocuk istiyor
Son dönemde oynadığı projelerle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, “Evlilik muazzam bir olay. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, yedi çocuk yapmak isterim” dedi.
Nesrin Cavadzade (36), evlilik istediğini söyledi. Yaklaşık 1.5 yıldır Alihan isimli erkek arkadaşıyla aşk yaşayan oyuncu, “Evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, yedi çocuk yapmak isterim” diye konuştu.
‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filminde müzik öğretmenini canlandıran Cavadzade, “Müzik konusunda iddialı değildim ama bu deneyim bana cesaret verdi. İlerleyen dönemde single çıkarmayı düşünüyorum. Çevremdeki insanlar bu konuda çok destek oluyor. Sesimin güzel olduğunu da söylerler” açıklamasını yaptı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.