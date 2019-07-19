Yedi çocuk istiyor

Nesrin Cavadzade (36), evlilik istediğini söyledi. Yaklaşık 1.5 yıldır Alihan isimli erkek arkadaşıyla aşk yaşayan oyuncu, “Evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, yedi çocuk yapmak isterim” diye konuştu.

‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filminde müzik öğretmenini canlandıran Cavadzade, “Müzik konusunda iddialı değildim ama bu deneyim bana cesaret verdi. İlerleyen dönemde single çıkarmayı düşünüyorum. Çevremdeki insanlar bu konuda çok destek oluyor. Sesimin güzel olduğunu da söylerler” açıklamasını yaptı.