22.12.2019 - 07:50 |
Yemekte buluştular
‘Simple is Beautiful’ (Yalın Güzeldir) felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Şişecam’ın global tasarım markası Nude, Papermoon’da düzenlediği yeni yıl yemeğinde ünlü isimleri ağırladı.
Davete; Sinem Güven, Tuvana Büyükçınar, Akasya Asıltürkmen, Ayşe Tolga, Sedef İybar ve Jale Balcı katıldı. Etkinlikte konuklar, markanın Stem Zero koleksiyonunu deneyimledi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.