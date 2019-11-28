Yeni mağaza heyecanı

Eczacılık geleneğinden doğan, 124 yıllık mirasla Türkiye’de ve dünyada hızla büyümeye devam eden Atelier Rebul; İstinye Park’taki yeni mağazasını bir davetle açtı. Markanın kurucu ortağı Nüket Filiba’nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Ebru Akel, Ahu Yağtu, Emina Jahovic, Esra Eron, Özlem Güsar, İpek Toplusoy, Dilek Avşar ve Ayşegül Tuncer gibi isimler katıldı. Tuvana Büyükçınar’ın markanın ruhuyla örtüşen, özel tasarladığı eşarplar davete renk katarken, konseptiyle büyüleyen mağaza beğeni topladı. Türkiye’deki mağaza sayılarının 21’e çıktığını söyleyen Filiba, “Sağlık ve güzellik temasıyla büyümeye devam ediyoruz” dedi.



