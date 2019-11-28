28.11.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Yeni mağaza heyecanı
Eczacılık geleneğinden doğan, 124 yıllık mirasla Türkiye’de ve dünyada hızla büyümeye devam eden Atelier Rebul; İstinye Park’taki yeni mağazasını bir davetle açtı.
Eczacılık geleneğinden doğan, 124 yıllık mirasla Türkiye’de ve dünyada hızla büyümeye devam eden Atelier Rebul; İstinye Park’taki yeni mağazasını bir davetle açtı. Markanın kurucu ortağı Nüket Filiba’nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Ebru Akel, Ahu Yağtu, Emina Jahovic, Esra Eron, Özlem Güsar, İpek Toplusoy, Dilek Avşar ve Ayşegül Tuncer gibi isimler katıldı. Tuvana Büyükçınar’ın markanın ruhuyla örtüşen, özel tasarladığı eşarplar davete renk katarken, konseptiyle büyüleyen mağaza beğeni topladı. Türkiye’deki mağaza sayılarının 21’e çıktığını söyleyen Filiba, “Sağlık ve güzellik temasıyla büyümeye devam ediyoruz” dedi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?