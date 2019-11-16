Yeni projeleri için bir araya geldiler

Restoran çıkışında objektiflere poz veren Yosi Mizrahi, Tuna Arman ve Ümit-Sevilay Oğuz çifti, konuyla ilgili detaylı bir bilgi vermekten kaçınarak objektiflere poz vermekle yetindi.

Ümit-Sevilay Oğuz çifti alışveriş turuna çıkarken, keyifli oldukları gözlenen diğer oyuncular ise araçlarını valeden teslim alıp Vadistanbul'dan ayrıldı.