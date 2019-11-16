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16.11.2019 - 16:07 |

Yeni projeleri için bir araya geldiler

Bir dönemin popüler dizi oyuncuları Yosi Mizrahi, Tuna Arman ve Ümit-Sevilay Oğuz çifti, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yeni projelere imza atmak için bir araya gelen oyuncular, uzun süre restoranda toplantı yaparak, projeleri hakkında konuştu.

Yeni projeleri için bir araya geldiler

Restoran çıkışında objektiflere poz veren Yosi Mizrahi, Tuna Arman ve Ümit-Sevilay Oğuz çifti, konuyla ilgili detaylı bir bilgi vermekten kaçınarak objektiflere poz vermekle yetindi.

 Ümit-Sevilay Oğuz çifti alışveriş turuna çıkarken, keyifli oldukları gözlenen diğer oyuncular ise araçlarını valeden teslim alıp Vadistanbul'dan ayrıldı.

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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