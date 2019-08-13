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13.08.2019 - 09:36

Yeni projesi hakkında sır vermedi

Oyuncu Barış Murat Yağcı, bayramın birinci günü, fitness antrenörü Rıfat Özkök ile birlikte Kartal İstMarina AVM'de görüntülendi. Spor sonrası soluğu alışveriş merkezinde alan ikili deniz manzarası eşliğinde bir restoranda yemek yedi.

Yeni projesi hakkında sır vermedi

Mekan çıkışı gazetecilere poz verip soruları yanıtlayan Barış Murat Yağcı, yakında sürpriz bir projeyle ekranlarda olacağını söyledi. Yakışıklı oyuncu, "Bugün sevgili hocam Rıfat ile birlikte spor yaptık. Düzenli besleniyoruz ve çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Spor yapmak beni motive ediyor. Ama her şeyden önce sağlığımıza dikkat ediyoruz" dedi.

Projeleri hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Yeni projeler var evet, ama şu anda tam belli değil. O yüzden şu an konuşmam pek doğru olmaz. Çok güzel bir projemiz var ama bir dizi olmayacak. Farklı bir şekilde ekranlarda olacağım" diyerek, sevenlerini meraklandırdı.

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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