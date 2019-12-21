Yeni yıl alışverişi

İnci Koparan ev sahipliğinde gerçekleşen, yılbaşı temalı dekorasyonuyla dikkat çeken organizasyona, Esra Öztürk, Feryal Gülman, Meral Topaloğlu ve Eda Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.









65 firmanın stand açtığı etkinlikte Mackenzie-Child’s’ın hazırladığı yeni yıl sofrası beğeni toplarken, hediye seçimi yapan konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu.