21.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN
Yeni yıl alışverişi
Fatma Topaloğlu Pehlivan, Fatih’teki Ottoman’s Life Hotel Deluxe’te renkli alışveriş şenliğine imza attı.
İnci Koparan ev sahipliğinde gerçekleşen, yılbaşı temalı dekorasyonuyla dikkat çeken organizasyona, Esra Öztürk, Feryal Gülman, Meral Topaloğlu ve Eda Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.
65 firmanın stand açtığı etkinlikte Mackenzie-Child’s’ın hazırladığı yeni yıl sofrası beğeni toplarken, hediye seçimi yapan konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu.