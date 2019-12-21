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21.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Yeni yıl alışverişi

Fatma Topaloğlu Pehlivan, Fatih’teki Ottoman’s Life Hotel Deluxe’te renkli alışveriş şenliğine imza attı.

Yeni yıl alışverişi

İnci Koparan ev sahipliğinde gerçekleşen, yılbaşı temalı dekorasyonuyla dikkat çeken organizasyona, Esra Öztürk, Feryal Gülman, Meral Topaloğlu ve Eda Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.

Yeni yıl alışverişi



65 firmanın stand açtığı etkinlikte Mackenzie-Child’s’ın hazırladığı yeni yıl sofrası beğeni toplarken, hediye seçimi yapan konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu. 

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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