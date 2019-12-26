Yeniden sahnede

Orhan Kılıç, tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu, ‘Cyrano De Bergerac’ oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. Hakkı Ergök’ün Edmond Rostand’ın dev eserinden yola çıkarak yazdığı, uluslararası yönetmen Kemal Başar’ın sahneye koyduğu rock kabare tarzındaki oyunda Kılıç’a, Dilhan Aras ve Demircan Kaçel eşlik edecek. 10 Ocak’taTiyatro Ak’la Kara’da prömiyer yapacak oyunun müzikleri ise Nurkan Renda’ya ait...