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25.10.2019 - 17:44 | | EMRAH AKÃ‡AAY

YÄ±ldÄ±z Tilbe'den sekizinci Harbiye konseri

Harbiye AÃ§Ä±khava konserlerinin Ã¶nceki akÅŸamki konuÄŸu TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin kilometre taÅŸlarÄ±ndan YÄ±ldÄ±z Tilbe'ydi. Bu seneki sekizinci Harbiye konserini veren Tilbe, Ã§oÅŸku ve enerjisiyle binlerce hayranÄ±na unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±.

YÄ±ldÄ±z Tilbe'den sekizinci Harbiye konseri

KostÃ¼mÃ¼yle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan YÄ±ldÄ±z Tilbe, zengin repertuvarÄ± ile dinleyicileri duygudan duyguya sÃ¼rÃ¼kledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ sesi ve yorumu ile dinleyicilerini bir kez daha kendisine hayran bÄ±raktÄ±.Â

YÄ±ldÄ±z Tilbeden sekizinci Harbiye konseri

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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