25.10.2019 - 17:44 | | EMRAH AKÃ‡AAY
YÄ±ldÄ±z Tilbe'den sekizinci Harbiye konseri
Harbiye AÃ§Ä±khava konserlerinin Ã¶nceki akÅŸamki konuÄŸu TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin kilometre taÅŸlarÄ±ndan YÄ±ldÄ±z Tilbe'ydi. Bu seneki sekizinci Harbiye konserini veren Tilbe, Ã§oÅŸku ve enerjisiyle binlerce hayranÄ±na unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±.
KostÃ¼mÃ¼yle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan YÄ±ldÄ±z Tilbe, zengin repertuvarÄ± ile dinleyicileri duygudan duyguya sÃ¼rÃ¼kledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ sesi ve yorumu ile dinleyicilerini bir kez daha kendisine hayran bÄ±raktÄ±.Â