YÄ±ldÄ±z Tilbe'den sekizinci Harbiye konseri

KostÃ¼mÃ¼yle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan YÄ±ldÄ±z Tilbe, zengin repertuvarÄ± ile dinleyicileri duygudan duyguya sÃ¼rÃ¼kledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ sesi ve yorumu ile dinleyicilerini bir kez daha kendisine hayran bÄ±raktÄ±.Â