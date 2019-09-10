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10.09.2019 - 17:35

Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu cevabı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu cevabı

"Sezen Aksu ile ortak bir proje olacak mı?" sorusuna cevap veren Yıldız Tilbe, "Bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun babası vefat etti. Şu sıralar tabi ki böyle bir şey olmaz ama ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle bir projenin ilk adımını atarsak zaten haberiniz olur" cevabını verdi.

Bu sene için kendisinin herhangi bir müzik çalışmasının olmayacağını dile getiren Tilbe, "Belki bir sanatçı arkadaşımın 'saygı' albümünde yer alırım" dedi.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
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