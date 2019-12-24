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24.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yıldız yağmuru!

Yapımcı Polat Yağcı, 43’üncü yaş gününü dostlarıyla kutladı. Geceye ünlü isimler katıldı

Yıldız yağmuru!

Polat Yağcı, 43’üncü yaş gününü Günay Restaurant’ta kutladı. İş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede, yıldızlar geçidi yaşandı. Yağcı’yı  bu özel gününde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Hakan Altun, Serkan Kaya, Demet Akalın, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, Zara, Kibariye, Funda Arar-Febyo Taşel, Muazzez Ersoy, Kubat, Fettah Can-Cansu Kurtçu, Aleyna Tilki ve Çelik gibi birçok ünlü yalnız bırakmadı. Sanatçılar, sahneye çıkarak, Yağcı için sevilen şarkılarını da söyledi. Fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını dostlarıyla kesen yapımcı ,“Öncelikle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle geceler Polat Yağcı, 43’üncü yaş gününü Günay Restaurant’ta kutladı.

İş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede, yıldızlar geçidi yaşandı. Yağcı’yı  bu özel gününde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Hakan Altun, Serkan Kaya, Demet Akalın, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, Zara, Kibariye, Funda Arar-Febyo Taşel, Muazzez Ersoy, Kubat, Fettah Can-Cansu Kurtçu, Aleyna Tilki ve Çelik gibi birçok ünlü yalnız bırakmadı. Sanatçılar, sahneye çıkarak, Yağcı için sevilen şarkılarını da söyledi. Fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını dostlarıyla kesen yapımcı ,“Öncelikle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle geceler gerçekten zor oluyor. Bu kadar insanın bir araya gelmesi çok değerli” dedi. 

Yıldız yağmuru

Yıldız yağmuru

 

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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