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15.11.2019 - 12:45 |

Yılmaz Vural takdir topladı

Teknik direktör Yılmaz Vural, geçtiğimiz gün eşi İsmet Vural ve dostlarıyla birlikte Vadistanbul’da görüntülendi.

Yılmaz Vural takdir topladı

Teknik adamın eşi ve dostlarıyla birlikte bir restorana giriş yaparak, uzun süre keyifli vakit geçirdiği görüldü.

Çıkışta objektiflere poz veren Yılmaz Vural’ın, futbolseverlerin fotoğraf isteklerini kırmadı. Vural, herkesle teker teker ilgilenmesiyle, çevredekilerin takdirini topladı.

Dostlarıyla güzel bir akşam geçiren teknik direktör ve ailesi, araçlarını valeden teslim alarak ayrıldılar.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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