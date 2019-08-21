Ferit Aktuğ, "Gupse Özay'ın hem oynadığı hem de senaryosunu yazdığı 'Eltilerin Savaşı' filminde yer aldım. Çekimleri yeni bitti ve heyecanla vizyona gireceği günü bekliyorum. Yine çok komik bir film oldu" dedi.

Başarılı oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra eşiyle birlikte sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.