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HaberlerCadde'Yine çok komik bir film oldu'
21.08.2019 - 16:36

'Yine çok komik bir film oldu'

Ferit Aktuğ, geçtiğimiz gün Vadistanbul'daydı. Eşi Esra Aktuğ ile birlikte bir restorana giriş yapan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan ve Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Eltilerin Savaşı' filminde boy göstereceğini söyledi.

'Yine çok komik bir film oldu'

Ferit Aktuğ, "Gupse Özay'ın hem oynadığı hem de senaryosunu yazdığı 'Eltilerin Savaşı' filminde yer aldım. Çekimleri yeni bitti ve heyecanla vizyona gireceği günü bekliyorum. Yine çok komik bir film oldu" dedi.

Başarılı oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra eşiyle birlikte sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Yer: İstanbul... Bozuk sileceklere böyle çözüm buldularİstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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