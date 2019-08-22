Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk gece

Üç saate yakın sahnede kalan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İlk bölümde sahneye çıkan Kurtoğlu, seyircisini 'Gece Olunca' parçasıyla selamladı. ‘Saklı Düşler, Duvardaki Resim’ gibi klasikleşmiş parçalarını seyircisiyle birlikte söyleyen Kurtoğlu, daha sonra sahneyi Hakan Altun’a bıraktı. Altun, efsane parçası 'Telefon' ile giriş yapıp ‘Sen de Ağla, Aşk Lütfen Gel’ gibi sevilen parçaları ile Harbiye’yi adeta müziğe doyurdu.



SAHNEDE DAVETSİZ MİSAFİR

Konserin bir kısmında Altun’un kameraman ile şarkı söylemesi ve Cengiz Kurtoğlu’nun şarkı söylediği anda sahneye çıkan bir kedi renkli görüntülere sahne oldu.



MÜSLÜM GÜRSES’İ SAHNESİNDE ANDI

Rahmetli Müslüm Gürses’in 'Sevda Yüklü Kervanlar' parçasını seslendiren Hakan Altun, "Bize aşkı ve arabeski sevdiren adamı hiçbir zaman unutmayacağım” diyerek, müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’i sahnesinde andı.



‘Duyanlara Duymayanlara, Hain Geceler, İstanbul Olmaz Olsun, Yorgun Yıllarım’ı beraber seslendiren ikili, seyircinin ayakta alkışları ve yoğun tezahüratlarıyla sahneden uğurlandı.



"BEN YILLARIMI BÖYLE SAĞLAM ADAMLARA TESLİM EDERİM"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, "Benim şarkılarımı okuyan yorumcular arasında en haz aldığım isimlerin en başında Cengiz ağabeyim gelir. Biz Cengiz abinin şarkılarıyla büyüdük. Hala onun şarkılarıyla büyüyenler var, hatta daha büyüyecek olanlar da var" şeklinde konuştu.



Kurtoğlu ise "Yıllarımı işte böyle sağlam adamlara teslim ederim ki, bir 40 yıl daha böyle özel geçsin" sözleriyle, "Kardeşim" dediği Hakan Altun’a övgülerde bulundu.