Yonca Evcimik'ten sürpriz

Mekanda eğlenenler bir anda ışıkların sönüp, müziğin kesilmesi ile şaşırdı. Ardından Yonca Evcimik ışıkların açılmasıyla birlikte gecenin sürprizi olarak mekana girip şarkılarını söylemeye başladı.

Yıllara meydan okuyan fiziği ve transparan eteği ile dikkat çeken Yoncimik, şarkılarını darbuka eşliğinde söyleyip herkesi coşturdu.

Sürprizin ardından kendisine ayrılan yere geçip arkadaşları ile eğlenen Evcimik, "Sürprizleri severim. Her an her yerden çıkabilirim" dedi.