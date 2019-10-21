MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYonca Evcimik'ten sürpriz
21.10.2019 - 09:26 |

Yonca Evcimik'ten sürpriz

Şarkıcı Yonca Evcimik, Maslak’ta bulunan popüler bir mekana misafirlere sürpriz yaptı.

Yonca Evcimik'ten sürpriz

Mekanda eğlenenler bir anda ışıkların sönüp, müziğin kesilmesi ile şaşırdı. Ardından Yonca Evcimik ışıkların açılmasıyla birlikte gecenin sürprizi olarak mekana girip şarkılarını söylemeye başladı.

Yıllara meydan okuyan fiziği ve transparan eteği ile dikkat çeken Yoncimik, şarkılarını darbuka eşliğinde söyleyip herkesi coşturdu.

Sürprizin ardından kendisine ayrılan yere geçip arkadaşları ile eğlenen Evcimik, "Sürprizleri severim. Her an her yerden çıkabilirim" dedi.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

'Murat Boz'un samimiyetine inanmıyorum'

'Murat Boz'un samimiyetine inanmıyorum'

'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

Estetikli güzel olmaz

Estetikli güzel olmaz

Sıradaki Haber