Yorgunluk kahvesi sonrası alışveriş turu

Markalar Sokağı'nda görüntülenen Serenay Aktaş, telefon görüşmesi yaptığı için sorulara cevap veremedi. Muhabirlere selam vermek ile yetinen güzel oyuncu, daha sonra La Peite Maison Restaurant'a geçerek tek başına yorgunluk kahvesi içti.

Kahve molasının ardından AVM'ye giren Aktaş, akşam saatlerine kadar alışverişin keyfini çıkardı.