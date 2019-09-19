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19.09.2019 - 12:03 |

Yorgunluk kahvesi sonrası alışveriş turu

Yeşil sahalardan televizyon dünyasına transfer olan Serenay Aktaş, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Yorgunluk kahvesi sonrası alışveriş turu

Markalar Sokağı'nda görüntülenen Serenay Aktaş, telefon görüşmesi yaptığı için sorulara cevap veremedi. Muhabirlere selam vermek ile yetinen güzel oyuncu, daha sonra La Peite Maison Restaurant'a geçerek tek başına yorgunluk kahvesi içti.

Kahve molasının ardından AVM'ye giren Aktaş, akşam saatlerine kadar alışverişin keyfini çıkardı.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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