Zerrin Tekindor’u istiyor!

Senaryoyu Hande Altaylı kaleme alsın istiyorum. Ben sadece şarkı yazabiliyorum. İki kitabım yayınlandı ama senaryo başka bir şey” dedi. Filmde yer almayacağını belirten Seki’nin kendisini canlandırması için Zerrin Tekindor’u çok istediğini ve zamanı geldiğinde görüşeceğini açıkladı.