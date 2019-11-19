MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriZerrin Tekindor’u istiyor!
19.11.2019 - 07:50 |

Zerrin Tekindor’u istiyor!

Deniz Seki, Gezegen Mehmet’in programına konuk oldu. Hayatının film olmasını arzuladığını ve ufak ufak çalışmalara başladığını söyleyen şarkıcı, “Adı ‘Yalnız Deniz’ olabilir. Filmi beş yıl sonra çekmeyi planlıyoruz.

Zerrin Tekindor’u istiyor!

Senaryoyu Hande Altaylı kaleme alsın istiyorum. Ben sadece şarkı yazabiliyorum. İki kitabım yayınlandı ama senaryo başka bir şey” dedi. Filmde yer almayacağını belirten Seki’nin kendisini canlandırması için Zerrin Tekindor’u çok istediğini ve zamanı geldiğinde görüşeceğini açıkladı.

 

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Maldivler stili’

‘Maldivler stili’

Gala şıklığı

Gala şıklığı

Beyaza büründü

Beyaza büründü

Kelebek Çocuklar’a klip

Kelebek Çocuklar’a klip

Sıradaki Haber