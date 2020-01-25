25.01.2020 - 07:50 |
Zirve pozu!
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yoğun iş temposuna ara vererek İsviçre’ye gitti.
Gün boyu kayak keyfi yapan iş insanı, eşi Ahu Hanım’la zirveye çıkarak mola verdi. Büyüleyici atmosferde hatıra fotoğrafı çektiren çift, “Pistte toz bırakmadık” notuyla duygularını ifade etti.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.