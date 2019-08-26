Ziynet Sali'den kadÄ±n cinayetlerine pankartlÄ± tepki

Yaz konserleri kapsamÄ±nda Ã‡eÅŸme Amfi Tiyatro'da hayranlarÄ± ile buluÅŸan Ziynet Sali, konser sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n babasÄ±nÄ± kaybeden Sezen Aksu'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

SanatÃ§Ä±larÄ±n gÃ¶revinin sadece ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemek ve ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmak olmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Sali, sahneye pankartlarla Ã§Ä±kan iki genÃ§ hayranÄ± ile birlikte bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'yi yasa boÄŸan Emine Bulut cinayetini protesto etti. "Åžiddete hayÄ±r! KadÄ±n cinayetlerine son! Emine Bulut" yazÄ±lÄ± pankartÄ± aÃ§an Ziynet Sali, kadÄ±n cinayetlerine son verilmesi iÃ§in erkeklere de gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayarak, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ kurunun yanÄ±nda yaÅŸ da yanar. YaÅŸ, siz oluyorsunuz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â