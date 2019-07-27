Ziynet Sali'nin tektaşı dikkat çekti

Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ziynet Sali, Harbiye Açıkhava’da sahne almasının heyecanını yaşadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Bir hayalim daha gerçekleşiyor. İlk kez canım annem beni izlemeye Kıbrıs'tan geldi. Beş senedir Harbiye Açıkhava’da sahne alıyorum ama bugün ilk kez annem de geldi. Harbiye tüm sanatçılar için yüksek bir platform, burada kendimizi çok güzel ifade etmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Parmağındaki tek taş yüzük dikkat çeken Ziynet Sali, muhabirlerin evlilik ile ilgili sorularına, “Arkadaşlar sizleri seviyorum, sorunuzun cevabı Harbiye'den sonra” dedi.

SEVGİLİSİYLE SALSA YAPTI

Sevgilisi ve aynı zamanda gitaristi de olan Erkan Erzurumlu ile salsa da yapan Sali; İspanyol dansçı konuğu Manuel Reina ile yaptığı Flamenco dansıyla da izleyenleri büyüledi.

