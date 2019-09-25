25.09.2019 - 07:50 |
Zombiler aklını aldı!
Camila Cabello, önceki gün Hollywood’daki Universal Studios’u gezdi. Yaklaşan Cadılar Bayramı’na özel olarak hazırlanan Horror Nights isimli bölümü dolaşan şarkıcı, korkudan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Zombilerin saldırısına uğrayan Cabello, o anlarda kameraya işte böyle yansıdı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!