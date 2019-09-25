Zombiler aklını aldı!

Camila Cabello, önceki gün Hollywood’daki Universal Studios’u gezdi. Yaklaşan Cadılar Bayramı’na özel olarak hazırlanan Horror Nights isimli bölümü dolaşan şarkıcı, korkudan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Zombilerin saldırısına uğrayan Cabello, o anlarda kameraya işte böyle yansıdı.