01.10.2019 - 10:01 |
Zuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması
Geçtiğimiz gün 26’ncı Uluslararası Adana Altın Portakal Film Festivali’nde boy gösteren şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay’ın, festival sırasında uzun süredir birlikte olduğu Mazlum Çimen’le tartıştığı iddia edilmişti.
Zuhal Olcay’ın, festivale birlikte katıldığı Mazlum Çimen’le kaldığı otelin barında tartışma yaşadığı öne sürüldü. Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Olcay, "Yanlış bilgi! Dün sabah ödülümü almak için Adana’ya gittim. Mazlum ise konseri nedeniyle Köln’deydi. Dolayısıyla haberin yanlış olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Herkese dün akşam yolladığı güzel mesajlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.