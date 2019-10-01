Zuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması

Zuhal Olcay’ın, festivale birlikte katıldığı Mazlum Çimen’le kaldığı otelin barında tartışma yaşadığı öne sürüldü. Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Olcay, "Yanlış bilgi! Dün sabah ödülümü almak için Adana’ya gittim. Mazlum ise konseri nedeniyle Köln’deydi. Dolayısıyla haberin yanlış olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Herkese dün akşam yolladığı güzel mesajlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.