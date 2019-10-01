MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeZuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması
01.10.2019 - 10:01 |

Zuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması

Geçtiğimiz gün 26’ncı Uluslararası Adana Altın Portakal Film Festivali’nde boy gösteren şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay’ın, festival sırasında uzun süredir birlikte olduğu Mazlum Çimen’le tartıştığı iddia edilmişti.

Zuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması

Zuhal Olcay’ın, festivale birlikte katıldığı Mazlum Çimen’le kaldığı otelin barında tartışma yaşadığı öne sürüldü.  Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Olcay, "Yanlış bilgi! Dün sabah ödülümü almak için Adana’ya gittim. Mazlum ise konseri nedeniyle Köln’deydi. Dolayısıyla haberin yanlış olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Herkese dün akşam yolladığı güzel mesajlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    Bengü: Bir saniye, süt sağacağımAğustos 2019'da Zeynep adını verdiği bir kız bebek dünyaya getiren şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmadan önce yaşadığı anları konu alan bir video paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması

    Zuhal Olcay’dan 'kavga' açıklaması

    Bengü: Bir saniye, süt sağacağım

    Bengü: Bir saniye, süt sağacağım

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

    Demet Akalın vasiyet için harekete geçti

    Demet Akalın vasiyet için harekete geçti

    Sıradaki Haber