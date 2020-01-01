Yeni yılın ilk günü için Yılbaşı mesajları - 2020 Yeni yıl mesajları

Sevgilinize, dostlarınıza, ailenize yeni yıl mesajları iletmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. Tüm yurtta yaşanan yeni yıl heyecanı, 31 Aralık gecesini 1 Ocak gününe bağlayan gecede kutlandı. Yeni yılın ilk gününde ise yılbaşı mesajları ilgi görmeye devam ediyor. 1 Ocak 2020 yılbaşı mesajları için arayışa koyulanlar, sevgilisi için, arkadaşları için ve samimi gördüğü herkes için yeni yıl mesajı arıyor. Google aramasında bulunan vatandaşlar aramalarını şu şekilde gerçekleştiriyor. yeni yıl mesajları 2020, yılbaşı mesajları, yılbaşı mesajları sevgiliye, yılbaşı mesajları dini ve yılbaşı mesajları komik araştırılıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz yılbaşı mesajları haberimizde...

YILBAŞI MESAJLARI - KOMİK - SEVGİLİYE - DİNİ

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.

Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!