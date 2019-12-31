Yılbaşı mesajları / Sosyal medya ve telefondan paylaşabileceğiniz kısa, uzun, yeni, güzel Yeni yıl mesajları

Yeni yıl heyecanı tüm yurdumuzu sardı. Bu akşam yılbaşı etkinlikleri düzenlenecek. Kimi yeni yıla dışarda girmeyi tercih ederken, kimi yeni yıla evde girmeyi tercih edecek. Uzakta olan veya yeni yıla birlikte giremeyen dostlar ise yeni yıl mesajları ve 2020 yılbaşı mesajları aramasında bulunuyor. Kendine ve sevdiklerine en yakışan yeni yıl mesajı için günün ilk ışıklarından bu yana devam eden yılbaşı mesajları 2020 aramaları oldukça yoğun ilgi görüyor. 2019 Yılı kimi için güzel geçerken, kimi için tam tersi geçmiş olabilir. Fakar yarın itibariyle yeni yıla girmemiz milyonlarca vatandaşı içinde heyecan yaratıyor. Bu sebeple yeni yıla girmeden en güzel dilekleri dileyip, umutla hayallerinin gerçekleşmesini isteyenler, ailesi ve dostlarıyla en anlamlı yılbaşı mesajları, en güzel yeni yıl mesajları, yılbaşı mesajları 2020 araması yapıyor. Haberimizin içeriğinden çeşitli 2020 yılbaşı mesajlarına ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yılbbaşı mesajını seçerek sevdiklerinizde paylaşabilirsiniz...

YILBAŞI MESAJLARI 2020

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2019 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar yapma ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar!

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…



Geçmişi unutup yeni bir başlangıcı kutlamanın zamanı geldi. Mutlu yıllar!



Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.







Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!



Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...



Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.



Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!



Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dile!

ÜNLÜLERDEN YILBAŞI MESAJLARI

ALİŞAN



"2019’un son fotoğrafı olsun:)"

FULYA ZENGİNER



"Geleneksel yeni yıl pozu"

ŞAHAN GÖKBAKAR



Tüm yıl sevgi ve mutluluk sarsın kalpleri...Gökbakar Ailesi olarak herkese mutlu yıllar dileriz ..





NİLGÜN BELGÜN



"Kızlarım"

ASLI ŞEN



"Acısıyla tatlısıyla 2019 yılını geride bırakmaya günler kaldı... 2019 özellikle dostlarım ve sevdiklerim için çok zordu, o yüzden pek güzel hatırlayamayacağım bir sene. 2020’den çok ümitliyim ama..."