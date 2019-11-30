104 milyon TL tazminat! Arsenal ateşle oynuyor...

İngiltere Premier Lig’de ilginç bir olay gündeme geldi. Arsenal’de menajer Unai Emery ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışı başladı. Topçular, listesine Leicester City’nin başarılı menajeri Brendan Rodgers’ı aldı.

Bu sezon ligin flaş takımı olarak dikkat çeken ve ilk 3 sıra için yarışan Leicester City’de yönetim hemen harekete geçti. Medyada çıkan Arsenal-Brendan Rodgers haberlerinden sonra Leicester City yönetiminin herhangi bir durumda tazminat talep edeceği aktarıldı.

Buna göre; eğer Brendan Rodgers, Premier Lig’de herhangi bir kulüple kural dışı görüşürse Leicester City’nin Premier Lig yönetiminden 14 milyon pound yani 104 milyon TL, tazminat isteme hakkı bulunuyor.

Telegraph’ta yer alan bu haberde, Arsenal’in Premier Lig yönetimini çok zor durumda bırakabileceği ifade edildi.