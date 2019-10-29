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HaberlerTürkiye Kupası1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3
29.10.2019 - 13:28 |

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Rize ekibi eski Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın 23 ve 58. dakikalarda, Scepovic'in 41. dakika attığı gollerle 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Çankırı ekibinin tek golü 76. dakikada Ahmet Can Tekin'den geldi. 

1074 ÇANKIRISPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: 1-3

GOLLER: 23' Barış Alıcı(Asist: Oğuz Kağan Güçtekin) 41'Scepovic, 58' Barış Alıcı

76' Ahmet Can Tekin(Çankırıspor)

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3

 

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