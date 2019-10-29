29.10.2019 - 13:28 |
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Rize ekibi eski Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın 23 ve 58. dakikalarda, Scepovic'in 41. dakika attığı gollerle 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Çankırı ekibinin tek golü 76. dakikada Ahmet Can Tekin'den geldi.
1074 ÇANKIRISPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: 1-3
GOLLER: 23' Barış Alıcı(Asist: Oğuz Kağan Güçtekin) 41'Scepovic, 58' Barış Alıcı
76' Ahmet Can Tekin(Çankırıspor)
Karşınızda Kylian Mbappe